POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.09.2019 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Löwenstein: Dramatischer Einsatz

Zu einem dramatischen Einsatz rückten Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei am Donnerstagmorgen aus. Gegen 9 Uhr wurde gemeldet, dass auf der B 39 zwei PKW aufeinandergefahren seien. Eine Person sei eingeklemmt und schwer verletzt. Beim Eintreffen am Unfallort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein 67-Jähriger mit seinem Ford Fiesta nach rechts von der Straße abgekommen war, wo der Wagen gegen einen Baum prallte. Der Fahrer war nicht bei Bewusstsein, weshalb ihn der Notarzt reanimierte. Dies war leider nicht mehr möglich, der Mann verstarb noch am Unfallort. Laut einem Arzt war nicht der Unfall für den Tod ursächlich. Der 67-Jährige hatte offensichtlich gesundheitliche Probleme, weshalb er die Gewalt über sein Fahrzeug verlor. Seine auf dem Beifahrersitz mitfahrende Ehefrau erlitt bei dem Aufprall des Autos auf den Baum leichte Verletzungen. Die B 39 musste für kurze Zeit komplett gesperrt werden.

