Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Offenburg (ots)

Die Hintergründe einer körperlichen Auseinandersetzung am Donnerstagabend am Bahnhof sind noch unklar. Hierbei soll ein 28 Jahre alter Mann zusammen mit einem noch Unbekannten kurz vor 20 Uhr einen am Boden liegenden 27-Jährigen mit Tritten und Schlägen traktiert haben. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen hat sich einer der Angreifer in Richtung Franz-Volk-Straße aus dem Staub gemacht. Der Angegriffene wurde vor Ort von Kräften des Rettungsdienstes untersucht. Sichtbare Verletzungen trug der 27-Jährige allerdings keine davon. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Etwa eine halbe Stunde nach Beendigung der Anzeigenaufnahme tauchte der Geschlagene mit nicht erklärbaren Stimmungsschwankungen vor dem Polizeirevier Offenburg auf. Aggressivität und Fröhlichkeit wechselten sich hierbei im Verhalten des Mannes ab. Sprachbarrieren standen der Erforschung über den Grund seines Erscheinens im Wege. Als sich der 27-Jährige plötzlich auf den Boden warf, herumschrie und auf von den Beamten nicht mehr beruhigen ließ, musste er in Gewahrsam genommen werden. Die Ermittlungen dauern an. /wo

