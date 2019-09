Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.09.2019 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Elztal: Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

In zwei Krankenhäuser mussten ein Mann und eine Frau nach einem schweren Unfall, am Donnerstagmorgen, gegen 10.45 Uhr, bei Dallau gebracht werden. Der 73-jährige Fahrer eines Ford-Kleintransporters war auf der Bundesstraße 27 in Richtung Buchen unterwegs und kam kurz vor Ortseingang Dallau leicht nach rechts von der Fahrbahn ab. Möglicherweise übersteuerte der Fahrer dann, denn der Kastenwagen geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort war gerade die 61-Jährige mit ihrem Fiat-Kleinwagen in Richtung Mosbach unterwegs. Es kam zum heftigen Zusammenstoß, durch den die Fahrzeuge zur Seite in den Grünstreifen abgewiesen wurden. An dem Transporter sowie an dem Fiat Panda entstand erheblicher Sachschaden. Die Bundesstraße musste während der Unfallaufnahme kurzzeitig komplett gesperrt werden.

