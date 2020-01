Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (26) Feuerwehr behindert und angegriffen

Nürnberg (ots)

Ein 36-jähriger Mann behinderte am Montagabend (06.01.2020) zunächst mehrere Feuerwehrfahrzeuge auf der Einsatzfahrt. Anschließend griff er einen Feuerwehrmann tätlich an und verletzte ihn.

Gegen 21:30 Uhr rückte ein Löschzug der Feuerwache vom Jakobsplatz zu einem eiligen Einsatz aus. In der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße stellte sich der 36-Jährige mutwillig in den Weg und hinderte die Einsatzkräfte, die mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs waren, an der Weiterfahrt.

Nachdem der aggressive Mann auf mehrere Aufforderungen sich zu entfernen nicht reagierte, wurde er von den Feuerwehrmännern zur Seite geschoben, um die Einsatzfahrt fortsetzen zu können.

Anschließend griff der 36-Jährige unvermittelt einen der Männer an indem er ihn, als er gerade wieder ins Fahrzeug einsteigen wollte, die schwere Fahrzeugtür gegen den Arm schlug. Der Feuerwehrmann erlitt dabei so schwere Armverletzungen, dass er in der Folge nicht mehr weiter dienstfähig war.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahm den Angreifer fest. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens musste er am selben Tag bereits wegen einer anderen Sachbearbeitung in Gewahrsam genommen werden.

Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren u. a. wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen, ein.

Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen den Beschuldigten. Aufgrund seines schlechten Gesundheitszustandes wurde er bis zur richterlichen Vorführung in einer Fachklinik untergebracht. Er wird im Laufe des Tages dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der über die Haftfrage entscheidet.

Wolfgang Prehl/n

