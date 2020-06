Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei nimmt unbelehrbaren Dieb fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0590

Einen offenbar besonders unbelehrbaren Mann nahm die Dortmunder Polizei in den Abendstunden des gestrigen Sonntags (7. Juni) fest. Gegen 18.50 Uhr meldeten Angestellte eines Hotels an der "Hohe Straße" eine verdächtige Person, die eigentlich nur ihre Notdurft verrichten wollte.

Sein dabei scheinbar aufsehenerregendes Verhalten ließ gegenüber der Angestellten von Beginn an nichts Gutes erahnen - und sie sollten recht behalten.

Ersten Erkenntnissen zufolge trafen sie den Mann nicht in den Toiletten - sondern in den Umkleideräumen der Mitarbeiter an. Sichtlich ertappt verließ er hastig das Hotel und versuchte seine Verfolger abzuhängen - jedoch vergebens.

Beamte nahmen den 36-Jährigen ohne festen Wohnsitz an der Saarlandstraße / Alter Mühlenweg fest. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten einen neuwertigen Schlüsselbund, der scheinbar zu einer hochwertigen Schließanlage gehörte. Anhand unschlüssiger Angaben - "kennt keinen Schlüssel, Schlüssel gehört einer Freundin und Schlüssel auf der Straße gefunden" - stellten die Beamten den Bund sicher.

Weitergehende Ermittlungen führten zu der Erkenntnis, dass der bis vor kurzem inhaftierte 36-Jährige zuletzt vermehrt ein Problem zwischen "Mein und Dein" hatte. Mit dem hinreichend polizeibekannten Mann fuhren die Beamten ins Gewahrsam.

Neben einer zu erwartenden Anzeige wegen des versuchten Diebstahls aus Diensträumen ist der 36-Jährige noch am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt worden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Kristina Purschke

Telefon: 0231/132-1025

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell