Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren-Laggenbeck, Scheibe beschädigt

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben sich am vergangenen Wochenende zu einem Frisörsalon an der Mettinger Straße begeben. Mit einem unbekannten Gegenstand zertrümmerten sie in der Zeit zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen (19.04.2020), 09.30 Uhr, die Scheibe der Eingangstür. In die Geschäftsräume haben sich die Unbekannten nicht begeben. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

