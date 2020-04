Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Brand von Heuballen

Saerbeck (ots)

Nach dem Brand zahlreicher Heuballen auf einem Feld an der Westladbergener Straße hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit ist noch unklar, wie diese in Brand geraten konnten. Bei dem Feuer brannten am Sonntagmittag (19.04.2020) insgesamt 30 Ballen ab. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, sucht die Polizei nach Zeugen, die dort verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte unter Telefon 02572/9306-4415. Das Feuer war um 13.55 Uhr bemerkt worden.

