Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Brand eines Müllcontainers

Rheine (ots)

Am Kardinal-Galen-Ring hat am Samstagabend (18.04.2020) ein Müllcontainer gebrannt. Ein Zeuge hatte den qualmenden Rollcontainer gegen 19.05 Uhr bemerkt und sofort die Einsatzkräfte verständigt. Die Feuerwehr konnte den brennenden Müllcontainer löschen. Dieser wurde bei dem Brand vollkommen zerstört. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Brand aufgenommen. Derzeit ist unklar, wie der Container bzw. der Inhalt in Brand geraten konnte. Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich des Abstellplatzes der Container, im rückwärtigen Bereich des Sportgeschäftes am Kardinal-Galen-Ring 40, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden, Telefon 05971/938-4215.

