POL-ST: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Samstag den 18.04.2020, gegen 13:00 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines 48-jährigen Motorradfahrers. Eine 52-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Ibbenbürener Straße in Fahrtrichtung Velpe. Sie beabsichtigte nach links in die Hollenbergstraße abzubiegen. Ein Kradfahrer, der sich unmittelbar hinter dem PKW befand, bemerkte den Bremsvorgang zu spät und fuhr trotz eingeleiteter Vollbremsung auf das Fahrzeug auf. Der Kradfahrer stürzte und verletzte sich schwer, er musste in ein nahegelegendes Krankenhaus verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 8000 Euro

