Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Mesum, Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Rheine-Mesum (ots)

Auf der B 481 bei Rheine-Mesum hat es am Dienstag (17.04.), gegen 13.00 Uhr, einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Eine 20-jährige Frau aus Rheine hielt mit ihrem Fahrzeug an der Kreuzung Emsdettener Damm / Industriestraße vor einer Fußgängerampel, die Rotlicht für die Autofahrerin zeigte. Ein 36-jähriger Emsdettener, der hinter der Frau fuhr, erkannte dies offenbar zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der Rheinenserin auf. Daraufhin wurde das Auto der Frau auf ein weiteres, vor der Fußgängerampel haltendes, Fahrzeug geschoben. Der Fahrer dieses Wagens blieb unverletzt. Der 36-jährige Emsdettener wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die 20-jährige Frau aus Rheine, die ebenfalls schwer verletzt wurde, ist mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren worden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro.

