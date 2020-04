Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Einbruch in Gartenhütte

Altenberge (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Ostersonntag (12.04.), 18.00 und Mittwochabend, 18.00 Uhr in eine unverschlossene Gartenhütte an der Terflothstraße eingestiegen. Aus der Hütte entwendeten sie mehrere Werkzeuge und einen Hochdruckreiniger. Der Sachschaden liegt bei etwa 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

