Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Einbruchdiebstahl

Saerbeck (ots)

In der Zeit zwischen Mittwochabend (15.10.), 23.10 Uhr und Donnerstagmorgen, 07.15 Uhr haben Unbekannte versucht einen Verkaufsautomaten aufzubrechen. Der Automat stand in einem Gartenhaus an der Straße Middendorf, in der Nähe der B 475. Der Aufbruch des Verkaufsautomaten gelang den Tätern nicht. Dafür brachen die Täter eine, am Verkaufsautomaten stehende, Geldkassette auf und entwendeten eine unbekannte Menge an Kleingeld. Ebenso demolierten sie zwei Videokameras uns rissen von allen elektrischen Geräten die Stromkabel aus den Steckdosen. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell