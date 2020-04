Polizei Steinfurt

POL-ST: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ochtrup (ots)

Verkehrsunfall mit verletzter Person Ochtrup, Weiner Samstag, 18.04.2020, 08:20 Uhr Ein 52-jähriger Fahrzeugführer aus Heek befuhr mit seinem Traktorgespann die Landstraße L573 von Ochtrup kommend in Richtung Heek. Eine 40-jährige Pkw Fahrerin aus Heek übersah das Gespann beim Abbiegevorgang auf die Landstraße. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei verletzte sich die 40- jährige Pkw-Fahrerin schwer. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Traktor geriet nach dem Aufprall auf die dortige Bankette und fuhr über einen Findling. Dabei wurde der Dieseltank des Traktors beschädigt. Eine größere Menge Dieselkraftstoff lief daraufhin aus. Die untere Wasserbehörde und die Stadtwerke Ochtrup kümmerten sich um den ausgelaufenen Kraftstoff. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Es entstand an beiden Fahrzeugen hoher Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde die L573 gesperrt.

