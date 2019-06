POL-DU: Mittelmeiderich: Ladendieb ertappt - Festnahme

Polizei Duisburg

Am Dienstag (11. Juni) griff ein Mann (25) um 15:50 Uhr in die Kasse eines Supermarktes auf der Straße Hoher Weg und flüchtete mit Bargeld. Der Kassierer (20) forderte den Tatverdächtigen auf stehen zu bleiben und eilte ihm nach. Auf dem Parkplatz ergriff der 20-Jährige den Flüchtenden von hinten und stürzte mit ihm zu Boden. Dabei verlor der 25-Jährige das Geld und schlug um sich. Dem Kassierer und weiteren Zeugen gelang es, den Mann zurück in die Supermarktfiliale zu bringen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Weil er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, nahmen die verständigten Beamten den Mann vorläufig fest. Der Festgenommene befindet sich im Rahmen des beschleunigten Verfahrens nun in Hauptverhandlungshaft. Er wird noch am Mittwoch einem Richter vorgeführt, vor dem er sich wegen Diebstahls und Körperverletzung verantworten muss. (dab)

