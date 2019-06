Polizei Duisburg

POL-DU: Rahm

Angermund: Strohballen auf Feld in Brand gesetzt - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Mehrere Zeugen, die am späten Abend des Pfingstsonntag (9. Juni)gegen 23:30 Uhr mit ihren Autos im Duisburger Süden unterwegs waren, informierten die Polizei über ein größeres Feuer auf einer Ackerfläche am Winkelhauser Weg. Die Feuerwehr rückte aus und löschte vor Ort etwa 100 brennende Strohballen, die unter einer Abdeckplane gelagert waren - verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Aufgrund der Witterungsverhältnisse geht die Kripo derzeit davon aus, dass die Strohballen vorsätzlich in Brand gesteckt wurden. Mögliche Zeugen können sich mit dem Kriminalkommissariat 11 in Verbindung setzen, Telefon: 0203-2800. Die Kripo prüft derzeit, ob das Feuer im Zusammenhang mit zwei weiteren Bränden steht, die sich in unmittelbarer Nähe ereignet haben: In der Nacht zum Pfingstmontag (10. Juni) brannten gegen 2:15 Uhr ebenfalls Heuballen auf einem Feld in Düsseldorf-Angermund (Viehgasser Weg, Gerichtsschreiberweg), in der Nacht zum Samstag (8. Juni, 3:30 Uhr) geriet auf dem Rahmer Kirchweg in Angermund ein leerstehendes Einfamilienhaus in Brand.

