Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Zwei Brände beschäftigen die Feuerwehr Frankfurt am späten Samstagabend 28.03.20

Frankfurt am Main (ots)

(tka) Um 21:24 Uhr wurde die Feuerwehr Frankfurt in die Bonameser Straße nach Eschersheim alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte eine größere Gartenhütte angrenzend an ein Wohnhaus. Der Brand wurde sofort mit 3 Rohren bekämpft. Das übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus konnte verhindert werden. Insgesamt wurden 18 Einsatzkräfte unter Atemschutz eingesetzt. Die Löschwasserversorgung musste durch die Lage des Hauses, außerhalb der Wohnbebauung, durch zwei Großtanklöschfahrzeuge und den Aufbau einer längeren Schlauchleitung sichergestellt werden. Gegen 23:36 Uhr wurden Einheiten der Feuerwehr Frankfurt in die Walter-Hesselbach-Straße nach Preungesheim alarmiert. Die Ersteintreffende Kräfte stellten einen Kellerbrand fest. Der Brand wurde sofort mit zwei Trupps unter Atemschutz abgelöscht. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde der Keller mittels einem Lüfter entraucht. Bei beiden Einsätzen wurden keine Personen verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen der Brandursachen aufgenommen. Über entstandene Sachschäden können keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:





Feuerwehr Frankfurt am Main

Informations- u. Kommunikationsmanagement

Timo Kahlheber

Feuerwehrstraße 1

60435 Frankfurt am Main

Telefon: 0170 / 338 2008 (PvD)

E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt-frankfurt.de

Internet: http://www.feuerwehr-frankfurt.de

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell