Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zahlreiche Abfallbehälter angezündet - Polizei sucht Brandstifter

Bergisch Gladbach (ots)

Am Sonntag (16.02.) kam es am frühen Morgen zwischen 05:30 Uhr und 06:45 Uhr, sowie am gleichen Abend zwischen 20:00 Uhr und 22:30 Uhr, im Stadtteil Refrath zu mehreren Sachbeschädigungen durch Feuer. In der Dolmanstraße und der Wilhelm-Klein-Straße, am Peter-Bürling-Platz, sowie in Siebenmorgen, Vürfels und Wingertsheide zündete ein Unbekannter zahlreiche Abfallbehälter an.

In einem Fall kam es auch zu einem Sachschaden an einem in unmittelbarer Nähe zu einem Abfallbehälter abgestellten Motorroller. An einer Tatörtlichkeit beobachtete ein Zeuge eine verdächtige männliche Person.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte an das Kriminalkommissariat 1 der Polizei RheinBerg unter 02202 205-0. (ct)

