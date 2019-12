Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (666/2019) Brandserie in Neuhof - Göttinger Haftrichter erlässt U-Haftbefehl gegen 22 Jahre alten Tatverdächtigen

Göttingen (ots)

NEUHOF (jk) - Der in Neuhof (Landkreis Göttingen) festgenommene mutmaßliche Brandstifter (siehe dazu unsere Pressemitteilung Nr. 665 vom 18.12.19) sitzt in Untersuchungshaft. Am Donnerstagvormittag (19.12.19) wurde der 22-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Göttingen vorgeführt. Dieser erließ einen U-Haftbefehl gegen den jungen Mann wegen Wiederholungsgefahr. Der 22-Jährige ist nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen dringend verdächtig, am frühen Mittwochmorgen gegen 04.20 Uhr einen Pferdeunterstand am Ortsrand von Neuhof vorsätzlich in Brand gesetzt zu haben. Ob er darüber hinaus für weitere Brandstiftungen in dem kleinen Ort in Betracht kommt, ist zurzeit noch unklar. Der Tatverdächtige äußert sich weiterhin nicht zu den Vorwürfen. Seit dem 20.08.19 kam es einschließlich der aktuellen Tat in dem Ortsteil von Bad Sachsa zu insgesamt 22 Brandlegungen. Der hierbei verursachte Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Die Ermittlungen der Polizei Bad Lauterberg dauern an. (1071 Z.)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell