Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (664/2019) Vollsperrung der BAB 7 in Fahrtrichtung Hannover nach einem Verkehrsunfall mit 2 PKW zw. den AS Göttingen und Göttingen/Nord.

Göttingen (ots)

Göttingen/BAB 7, zw. den AS Göttingen und Göttingen/Nord in Rtg. Hannover. Göttingen (fs) - Eine 64-jährige aus Vellmar wechselte mit ihrem PKW Dacia vom mittleren Fahrstreifen auf den Überholfahrstreifen, ohne auf den nachfolgenden PKW Audi eines 28-jährigen aus Schleswig Holstein zu achten. Durch die hohe Aufprallwucht wurde der Dacia gegen die Betonmittelschutzplanke geschleudert, wurde nach rechts abgewiesen und prallte in die Aussenschutzplanke. Anschließend kam der Dacia schräg auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der Audi kam nach dem Aufprall quer zur Fahrtrichtung auf dem Standstreifen zum Stillstand. Die Fahrbahn wurde durch ausgelaufene Betriebsstoffe, Erdreich und Trümmerteile großflächig verunreinigt. An beiden PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die verletzten Fahrzeugführer wurden mit den eingesetzten RTW der UMG zugeführt. Aufgrund der Erstmeldungen waren insgesamt 3 RTW, der Rettungshubschrauber mit Landung auf der BAB und die Berufsfeuerwehr Göttingen eingesetzt. Nach Bergung der Unfallfahrzeuge konnte der Überholfahrstreifen nach knapp einer Stund freigegeben werden. Nach Reinigung der restlichen Fahrbahn erfolgte die komplette Freigabe der Nordfahrbahn um 14.00 Uhr. Der Verkehr staute sich auf einer länge von ca. 5 km. Im Bereich der AS Göttingen kam es trotz Verkehrsregelung durch Polizeibeamte kurzfristig zu Behinderungen.

