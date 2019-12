Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (661/2019) Einbruch in Dentallabor in Göttingen - Bargeld gestohlen

Göttingen (ots)

Göttingen, Gerhard-Gerdes-Straße in der Nacht zu Mittwoch, 11. Dezember 2019

GÖTTINGEN (mb) - In der Nacht zu Mittwoch (11.12.19) öffneten Unbekannte gewaltsam ein Fenster und verschafften sich somit Zutritt in ein Dentallabor in der Göttinger Gerhard-Gerdes-Straße.

Ersten Informationen zufolge wurden mehrere hundert Euro Bargeld gestohlen. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Beobachtungen und Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell