POL-GÖ: (660/2019) Feuer in Hann. Mündener Kindertagesstätte - Niemand verletzt, Ursache noch unklar

Hann. Münden, Wilhelmsstraße Dienstag, 10. Dezember 2019, gegen 09.40 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - In der Küche einer Hann. Mündener Kindertagesstätte in der Wilhelmsstraße hat es am Dienstagvormittag (10.12.19) gebrannt. Ein 45 Jahre alter Mitarbeiter wurde gegen 09.40 Uhr durch Rauch auf das Feuer aufmerksam. Die Leitern der Einrichtung lüfte sofort den Raum und veranlasste die Evakuierung der Kita. Noch bevor die alarmierte Freiwillige Feuerwehr und die Funkstreife der Polizei Hann. Münden eintrafen, hatten die sieben Erzieherinnen und ihre 43 Schützlinge das Gebäude verlassen. Alle blieben unverletzt. Die Leiterin wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Klinikum Hann. Münden gebracht. Die Kinder kamen vorübergehend in einer nahegelegenen anderen Tagesstätte unter. Die Ursache des Feuers ist noch nicht geklärt. Nach bislang vorliegenden Informationen erlosch es von selbst. Zu Schäden am Gebäude kam es deshalb nicht. Die Feuerwehr Hann. Münden war mit zwölf Kameraden vor Ort. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (964 Z.)

