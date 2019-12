Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (665/2019) Nach erneutem Brand in Neuhof - Polizei nimmt dringend Tatverdächtigen fest, Ermittlungen dauern an

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Ortsteil Neuhof, Harzstraße Mittwoch, 18.12.2019, gegen 04.20 Uhr

NEUHOF (jk) - Am Ortsrand von Neuhof (Landkreis Göttingen) hat es am frühen Mittwochmorgen (18.12.19) erneut gebrannt. Die Zahl der vorsätzlich gelegten Brände in dem Ortsteil von Bad Sachsa ist damit von 21 auf 22 gestiegen. Seit August ermittelt die Polizei Bad Lauterberg auf Hochtouren, um die Taten zu klären. Ziel waren u. a. Schutz- bzw. Grillhütten, Holzunterstände oder auch Strohballen. Der aktuelle Fall bringt möglicherwiese die entscheidende Wende. Nachdem am Mittwochmorgen gegen 04.20 Uhr ein am Ortsrand gelegener Pferdeunterstand in Brand geraten war, konnte eine im Zusammenhang mit der Brandserie im Ort eingesetzte Sonderstreife der Polizei einen 22 Jahre alten Mann noch in Tatortnähe vorläufig festnehmen. Der Unterstand wurde von der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Neuhof gelöscht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich vermutlich auf mehrere hundert Euro. Ob der Festgenommene für weitere der Brandlegungen verantwortlich ist, steht nicht fest. Er schweigt bislang zu den Vorwürfen. Am Donnerstag (19.12.19) soll der 22-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen dem zuständigen Haftrichter vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (1188 Z.)

