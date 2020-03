Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Brennende Matratze - Wohnung nicht bewohnbar

Frankfurt am Main - Sindlingen (ots)

(am) Am Abend des 15. März wurde die Feuerwehr Frankfurt nach Sindlingen in die Hugo-Kallenbach-Straße gerufen. Anrufer meldeten um 17:20 Uhr über den Notruf 112 ausgelöste Rauchwarnmelder mit sichtbarem Rauch.

Die nur wenige Minuten später eintreffende Einsatzkräfte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines fünfgeschossigen Wohnhauses. Dort fanden sie eine brennende Matratze vor. Die Einsatzkräfte warfen die Matratze aus dem Fenster und löschten sie im Freien ab. Personen waren zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung. Aufgrund der hohen Rauchbelastung ist die Wohnung vorübergehend nicht bewohnbar.

Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. Die entstandene Schadenhöhe wurde nicht beziffert. Neben der Berufsfeuerwehr war die Freiwillige Feuerwehr Sindlingen sowie der Rettungsdienst im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell