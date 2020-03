FW-F: Bilanz für Feuerwehr und Rettungsdienst vom Wochenende

Feuerwehr Frankfurt am Main

(rh)Die Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst absolvierten in Zeit von Samstag 0:00 Uhr bis Sonntag 16:00 Uhr insgesamt 537 Einsätze und erlebten somit ein normales Wochenende. Der größte Anteil davon entfiel auf den Rettungsdienst mit insgesamt 491 Einsätzen. Die Feuerwehr musste 46 Mal ausrücken. 27 Einsätze davon waren technische Hilfeleistungen, wie zum Beispiel Türöffnungen zur Rettung eingeschlossener oder hilfloser Personen, Hilfeleistungen nach Verkehrsunfällen, Wasserrohrbrüche und Einsätze zur Unterstützung des Rettungsdienstes. Der Rest entfiel auf Brandeinsätze, wie etwa Alarmierungen durch automatische Brandmeldeanlagen, brennende Müllbehälter, kleinere Feuer im Freien oder Alarme durch private Rauchwarnmelder in Wohnungen.

Gleich vier mal mussten an diesem Wochenende Kräfte von der Berufsfeuerwehr, unterstützt von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Sindlingen, Berkersheim und Niederrad, zu Brandeinsätzen ausrücken, bei denen angebrannte Speisen oder in Brand geratenes Frittierfett Ursache für die Alarmierung waren. Im Einzelnen brannten eine Fritteuse in der Küche einer Wohnung im Ostend sowie Speisen auf eingeschalteten Herden in Küchen von Wohnungen in Sindlingen, Preungesheim und Niederrad. Bei allen Einsätzen blieben die Sachschäden gering und die Tätigkeiten der Feuerwehr beschränkten sich auf das Ablöschen der Speisen und auf das Entrauchen und Belüften der betroffenen Wohnungen. Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Des Weiteren brannte im Stadtteil Rödelheim am Samstagabend eine große Gartenhütte. Diese wurde von Kräften der Berufsfeuerwehr mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Rödelheim gelöscht. Der Löscheinsatz, welcher kurz nach Mitternacht beendet werden konnte, dauerte insgesamt rund drei Stunden. Zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens können keine Angaben gemacht werden. Verletz wurde niemand.

