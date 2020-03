Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Schwerer Verkehrsunfall auf BAB 3 gestern Abend, 7 Betroffene

Frankfurt am Main (ots)

Als die um 22:03 Uhr alarmierte Feuerwehr und die Einheiten des Rettungsdienstes an der Einsatzstelle eintrafen waren nach unbekanntem Hergang 2 PKW auf der BAB 3 WÜ->Köln, Höhe Squaire zusammengestoßen. Dabei waren insgesamt 7 Personen betroffen von denen 3 schwer, 1 mittelschwer und 3 leichtverletzt worden waren. Notarzt und Rettungsdienstpersonal kümmerten sich um die Verletzten, die danach mit mehreren RTW's in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Die Ursache wird von der Polizei ermittelt.

