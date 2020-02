Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der A66

Frankfurt am Main (ots)

Auf der A66 Fahrtrichtung Wiesbaden kam es am 10.02.2020, gegen 13:20 Uhr, kurz vor der Abfahrt Zeilsheim zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw und einem Kleintransporter. Die Fahrerin eines der beteiligten Fahrzeuge musste hierbei von der Feuerwehr mit Spezialgerät aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Insgesamt wurden bei dem Unfall drei Personen verletzt, eine davon schwer. Zwei Verletzte wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in nahegelegene Krankenhäuser transportiert. Wegen der Landung des Rettungshubschraubers waren alle Fahrbahnen in Richtung Wiesbaden für den Zeitraum der Rettungsarbeiten voll gesperrt. Der Unfallhergang wird von der Polizei ermittelt. Über die Schadenshöhe liegen keine Informationen vor.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:





Feuerwehr Frankfurt am Main

Informations- u. Kommunikationsmanagement

Rainer Heisterkamp

Feuerwehrstraße 1

60435 Frankfurt am Main

Telefon: 0170 / 338 2008 (PvD)

E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt-frankfurt.de

Internet: http://www.feuerwehr-frankfurt.de

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell