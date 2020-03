Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Komplexe Rettung nach Arbeitsunfall

Frankfurt am Main (ots)

(mbr) Gegen 14:00 Uhr kam es am heutigen Montag auf einer Hochhaus-Baustelle im Bereich der Mainzer Landstraße, im Frankfurter Stadtteil Gallus, zu einem Arbeitsunfall. In Zuge des Unfalles erlitt ein Arbeiter so schwere Verletzungen, dass er umfänglich rettungsdienstlichen versorgt werden musste. Zum Einsatz kamen ein Notarzt und ein Rettungswagen der Berufsfeuerwehr.

Zur möglichst schonenden Umlagerung des Verunfallten in den Rettungswagen, wurde der Sonderdienst Rettung aus Höhen und Tiefen der Berufsfeuerwehr Frankfurt hinzu alarmiert. Unter der entsprechend adäquaten Sicherung und Lagerung des Patienten in einer speziellen Trage, wurde der Abtransport in Begleitung und Betreuung eines Höhenretters über einen Baukran vollzogen. Hierzu wurden beide am Haken des Kranes eingebunden.

In der Folge wurde der schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzte Arbeiter zur weiteren Behandlung in ein Frankfurter Krankenhaus abtransportiert

