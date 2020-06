Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschädigte von Fahrraddiebstählen gesucht

Haßloch (ots)

Am Sonntag, 07.06.20, meldet ein in der Freizeit befindlicher Polizist der Haßlocher Dienststelle, dass er gerade den Diebstahl eines Rades an der Ernst-Reuter-Schule mitbekommen habe. Die schnell hinzu geeilten Beamten konnten den Tatverdächtigen auf einem in der Nähe befindlichen Spielplatz antreffen und zur Rede stellen. Der hier "gut bekannte" Jugendliche räumte die Tat aufgrund der erdrückenden Beweislast sofort ein. Das Rad wurde in der Nähe im Gebüsch aufgefunden. Der bis dato nicht bekannte Eigentümer des hochwertigen MTB-Marke Cube, Farbe grau, wird darum gebeten, sich umgehend mit der hiesigen Polizei in Verbindung zu setzen. Da bei Kontrolle eines weiteren Jugendlichen auch die Herkunft eines weiteren Rades ( ebenfalls MTB-Marke Giant) unklar war, wurde auch dieses zunächst zur Polizei verbracht. Entsprechende Maßnahmen gegen die Jugendlichen wurden eingeleitet.

