POL-PDNW: Bad Dürkheim - Diebstahl von Weinblättern

Im Zuständigkeitsbereich der Polizei Bad Bad Dürkheim kam es in jüngster Vergangenheit zu Diebstählen von Weinblättern. Am 1. Juni 2020 zeigte ein Geschädigter an, dass im Bereich Wachenheim bislang unbekannte Personen eine nicht unerhebliche Anzahl an Weinblättern samt Stil von den Rebstöcken pflückten. Der Anzeigenerstatter weist neben dem ihm dadurch entstandenen Schaden darauf hin, dass der Verzehr der hier geernteten Blätter zu Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall führen kann.

Am Samstag, 06.06.2020 gegen 20:00 Uhr, konnte die Polizei fünf Männer im Alter zw. 30 und 37 Jahren aus Mannheim und Nordrhein-Westfalen feststellen, die im Wingert am Mitfahrerparkplatz in Gönnheim gerade beutelweise Weinblätter pflückten. Die Weinblätter wurden sichergestellt und gegen die Männer ein Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.

