Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ladendiebstahl und anderes

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag (06.06.2020), gg. 15.00 h, wurde eine 21jährige beim Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in Neustadt an der Weinstraße erwischt, nachdem sie dort versucht hatte Kosmetikartikel zu entwenden. Bei der polizeilichen Aufnahme wurde festgestellt, dass die Verdächtige ca. 2 Gramm Amphetamin einstecken hatte und unter dem Einfluss berauschender Mittel mit ihrem Pkw zum Einkaufsmarkt gefahren war. Daher wurde ihr eine Blutprobe entnommen und der Führerschein bis zur Entscheidung durch die Führerscheinstelle sichergestellt. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Marion Scharwatz, PHK'in

Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell