Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit drei Beteiligten

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ging glimpflich aus. Am Freitag, den 06.03.2020 gegen 06:20 Uhr mussten im Kreisel der Saarbrücker Straße zwei Fahrzeuge verkehrsbedingt anhalten. Ein weiterer Fahrzeugführer realisierte dieses zu spät, so dass dieser auf den Vorausfahrenden auffuhr, welcher durch den Aufprall auf den Vordermann geschoben wurde. Glücklicherweise kam es zu keinen Personenschäden. Der entstandene Schaden an den Fahrzeugen wird auf 3.000 Euro geschätzt. |pikus

