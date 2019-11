Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 221119-1042: Diebe stehlen grünen Schrank

Bergneustadt (ots)

Einen grünen Stahlschrank haben Unbekannte in der Zeit vom 10. bis zum 21. November bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Straße "Am Holzweg" in Bergneustadt-Wiedenest erbeutet. Der zuvor im Kellergeschoss des Hauses stehende Schrank dürfte aufgrund seines Gewichts vermutlich mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

