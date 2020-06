Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Haßloch/Pfalz (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 05.06. auf den 06.06. wurden in der Kantstraße in Haßloch durch bisher unbekannte Täter mindestens 3 Gullydeckel aus ihrer Halterung entnommen und auf der Fahrbahn abgelegt. Zeugen, die Angaben zur Tatzeit, eventuellen Geschädigten und den Tätern machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch



Telefon: 06324-933-0

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell