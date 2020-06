Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Versuchter Einbruch in Geschäft

Bad Dürkheim (ots)

Ein in der Bruchstraße in Bad Dürkheim gelegenes Haushaltswarengeschäft wurde am Freitagmorgen, den 05.06.2020, gegen 05.30 Uhr von Einbrechern heimgesucht. Die Täter versuchten gewaltsam in die Geschäftsräume einzudringen, in dem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Die Scheibe ging jedoch aufgrund der Verbundsicherheitsverglasung nicht zu Bruch. Der Einbruchversuch scheiterte offensichtlich an den massiven Schutzvorrichtungen. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322/963-0

Telefax: 06322/963-120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



SB: PHK Wunner



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell