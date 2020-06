Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Haßloch (ots)

Am Donnerstag, 04.06., um 16.00 Uhr befuhr der 66-jährige Fahrer eines Pkw Hyundai den Kreisverkehr in der Bahnhofstraße und verließ diesen in östlicher Richtung in die Bismarckstraße, wobei er unmittelbar beim Verlassen verkehrsbedingt warten musste. Die 51-jährige Fahrerin des Kleinbus Ford Transit durchfuhr den Kreisverkehr in östlicher Richtung von der Moltke- in die Bismarckstraße und nahm den stehenden Pkw zu spät wahr. Dadurch kam es zum Zusammenstoß, wobei der 66-jährige leicht verletzte wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 4.000 Euro.

