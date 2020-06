Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: 14-jähriger Skateboard-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Morgen des 04.06.2020 kam es in der Rittergartenstraße in Neustadt/W. zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Skateboardfahrer. Der 14-jährige Skateboarder fuhr vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit vom Bürgersteig auf die Straße und stieß dabei mit einem abbiegenden Pkw zusammen. Bei dem Unfall wurde der Jugendliche über die Motorhaube geschleudert und verletzte sich dabei leicht. Er trug eine Prellung an der Hüfte und Schmerzen im Bauch- und Brustbereich davon. Vorsorglich wurde der Verletzte ins Krankenhaus Hetzelstift verbracht.

