Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Ellerstadt) - Rollerfahrer unter Drogeneinfluss

Bad Dürkheim (ots)

Am 04.06.2020 gegen 12:00h konnte ein Rollerfahrer zwischen Gönnheim und Ellerstadt, auf der L525 festgestellt werden. Das Krad fuhr hierbei bis zu 70 km/h schnell, bis es anschließend in Ellerstadt, in der Fließstraße einer Kontrolle unterzogen werden konnte. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 31-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Beschuldigte räumte den Konsum ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Bei einer anschließenden Durchsuchung konnten noch geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden werden. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Daniel Mischon, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell