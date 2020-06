Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim am Sand) Verkehrsunfall mit Flucht

Bad Dürkheim (ots)

Am 04.06.2020 gegen 09:05 Uhr beschädigte, ein bislang unbekannter Fahrer eines silbernen PKW, einen ordnungsgemäß in der Dr. Kurt-Schumacher-Straße in Weisenheim a.S. am rechten Fahrbahnrand abgestellten Suzuki. Ein Nachbar hörte den Zusammenstoß aus seiner Garage. Als er auf die Straße schaute sah er einen silbernen PKW davonfahren. Am Suzuki des 55-jähirgen Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

