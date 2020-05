Polizei Essen

POL-E: Essen/Mülheim a.d. Ruhr: Mobile Wache geht wieder an den Start - Bitte beachten Sie die Vorgaben der Coronaschutzverordnung

45117 E.-Stadtgebiete/45468 MH.-Stadtgebiete: Die Mobile Wache ist seit heute, 12. Mai, wieder für Sie da! Seit Beginn der Corona-Pandemie hatte die Polizei den Service der Mobilen Wache zum Schutz der Gesundheit aller einstellen müssen.

Nun gehen die Kolleginnen und Kollegen mit der Mobilen Wache und neuen Maßnahmen an den Start!

Heute finden Sie die Mobile Wache zwischen 12.00 Uhr und 14.15 Uhr auf der Margarethenhöhe sowie in der Zeit ab 14.30 Uhr am Einkaufszentrum "Neue Mitte" in Haarzopf.

In den nächsten Tagen werden Sie die Mobile Wache im Essener und Mülheimer Stadtgebiet wie gewohnt wieder antreffen.

Mit der Mobilen Wache zeigen wir in den Stadtteilen Präsenz, stehen für Anzeigenaufnahmen und für wichtige Fragen an die Polizei zur Verfügung.

Die Polizei bittet die Besucher allerdings sich an die Vorgaben der Coronaschutzverordnung zu halten.

Bitte wahren Sie daher den Abstand zu unseren Kolleginnen und Kollegen und tragen Sie einen Mundschutz.

Trotz der Regelungen - wir freuen uns auf Ihren Besuch! /JH

