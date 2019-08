Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalb-Kreis: Einbruch, Brände, Unfälle

Aalen (ots)

Ellwangen - Wohnungseinbruch

Am Freitag, zwischen 11:00 Uhr und 20:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Diebe in eine Privatwohnung, Im Fichtenbuck, ein. In der Wohnung wurden sämtliche Schränke durchwühlt und ausgeräumt. Durch die Diebe wurde Bargeld und ein Mobiltelefon entwendet.

Ellwangen - Gebäudebrand

Am Samstagmorgen, um 02:48 Uhr, brach in einem Gebäude in der Hauptstraße in Ellwangen aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen und wurden dadurch nicht verletzt. Die Feuerwehren Ellwangen und Röhlingen war mit 8 Fahrzeugen und 40 Mann im Einsatz. Sie konnten das Feuer löschen. Der entstandene Sachschaden ist aktuell noch nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernimmt das Polizeirevier Ellwangen.

Schwäbisch Gmünd - Motorradunfall

Am Freitagnachmittag gegen 14:30 Uhr ereignete sich in Schwäbisch Gmünd ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 18-jähriger Motorrad-Fahrer schwer verletzte wurde. Der Fahrer befuhr die Landestraße von Weiler in Fahrtrichtung Degenfeld, in einer vierköpfigen Motorradkolonne. Er verlor in einer Linkskurve vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Kraftrad und kam zu Fall. Er kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Der Sachschaden am Motorrad beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd - Unfall mit Pkw und Radfahrer

Am Freitag gegen 18:10 Uhr befuhr ein 64-jähriger Daimler-Fahrer die Lorcher Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Kurz vor der Einmündung zur Rektor-Klaus-Straße ließ er eine Radfahrerin den Fußgängerüberweg überquerten. Bei Anfahren übersah er einen 78-jährigen Radfahrer, welcher den Überweg ebenfalls überqueren wollte. Es kam zu einer leichten Berührung, wobei der Radfahrer stürzte und am Knie leicht verletzt wurde.

Durlangen - Heckenbrand

Am Freitag um 19:15 Uhr wurde in Durlangen die Feuerwehr alarmiert, da bei Reinigungsarbeiten und Abflammen von Unkraut in einer Garageneinfahrt eine Thujahecke auf ca. 1 m Länge Feuer fing. Der Sachschaden an der Hecke beträgt ca. 100 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Brand konnte von der FFW Durlangen rasch gelöscht werden.

Schwäbisch Gmünd - Auffahrunfall

Am Freitag um 17:45 Uhr befuhren eine 25-jährige Mercedes-Lenkerin hinter einer 54-jährigen Ford-Lenkerin die Parlerstraße in Schwäbisch Gmünd. Die Ford-Fahrerin bremste bis zum Stillstand ab, da ihr ein Rettungswagen entgegenkam. Die Mercedes-Lenkerin bemerkte dies zu spät und fuhr aus Unachtsamkeit auf den Ford auf. Die Fahrerin des Fords wurde leicht verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Stauferklinikum Mutlangen und wurde dort ärztlich versorgt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

