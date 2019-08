Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand eines Kinderwagens

Aalen (ots)

Crailsheim: Kinderwagen in Brand

Gegen 5:40 Uhr am Freitag meldete ein Bewohner eines Wohnhauses in der Johann-Sattler-Straße den Brand eines Kinderwagens im dortigen Treppenhaus. Der Kinderwagen war dort wohl seit rund einem Monat abgestellt. Unbekannte hatten den Kinderwagen womöglich in Brand gesetzt. Der Bewohner konnte das Feuer rechtzeitig löschen, so dass lediglich der Kinderwagen zerstört wurde und das Treppenhaus verrußt wurde. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell