Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) von Katze angegriffen

Bad Dürkheim (ots)

Am 01.06.2020 befand sich eine 36-jähirge Frau vor dem Hauseingang eines Mehrfamilienhauses in den Hammerwiesen in Bad Dürkheim. Sie wurde von einer großen grauen Katze angegriffen und in beide Beine gebissen. Dabei wurde sie leicht verletzt. Grund des Angriffs dürfte die Tatsache gewe-sen sein, dass sie ihren Yorkshire Terrier bei sich hatte, den sie glücklicherweise schnell hochnehmen und an sich drücken konnte. Die ermittelte Eigentümerin der Katze hatte zum Zeitpunkt des Angriffes keinerlei Eingriffsmöglichkeiten.

