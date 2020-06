Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - "Langfinger" auf Campingplatz unterwegs

Bad Dürkheim (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, den 03.06.2020, bis Freitag, den 05.06.2020, ereigneten sich auf einem Campingplatz In den Almen in Bad Dürkheim mehrere Diebstähle. Der Campingplatz ist unmittelbar neben einem dortigen Flugplatz gelegen. Bislang unbekannter Täter schlug die Fensterscheiben zweier PKW ein. Ziel des Täters war das Entwenden der eingebauten Autoradios. In beiden Fällen scheiterte der Versuch, die Radios gewaltsam zu entfernen. Des Weiteren wurde ein Fahrrad gestohlen, welches durch seinen Besitzer unmittelbar neben dessen Wohnmobil abgestellt worden war. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein grünes Mountain-Bike der Marke "Cube". Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322/963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

