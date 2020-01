PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Nachtrag Pressebericht der Polizeidirektion Limburg vom 04.01.2019

Limburg (ots)

Vermisste Mädchen, Antonia und Kyra, aus Selters/Taunus wieder wohlbehalten zu Hause

Am Samstag, 04.01.2019, teilte ein Vater der Mädchen um 21.30 Uhr der Polizeistation Limburg mit, dass diese soeben mit einem Zug wohlbehalten in Selters angekommen seien. Sie wurden von der Polizei dann vor Ort an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Beide hatten sich im Rhein-Main-Gebiet aufgehalten. Die Vermisstenfahndung kann zurückgenommen werden.

