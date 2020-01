PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Vermisstenfahndung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 04.01.2020

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Limburg (ots)

Seit dem gestrigen Freitag, gegen 11.00 Uhr, sind zwei 15-jährige aus Selters / Taunus von zu Hause abgängig. Die beiden Mädchen, Antonia und Kyra, wurden durch eine Mutter am Bahnhof in Niederselters abgesetzt. Eventuell haben sie einen Zug nach Frankfurt genommen und halten sich dort im Bahnhofsgebiet oder aber im Bereich von Friedberg auf. Die Antonia ist 15 Jahre alt, ca. 156 cm groß, ca. 55 kg schwer und hat schulterlange, schwarz gefärbte, glatte Haare. Sie ist bekleidet mit einer hüftlangen schwarzen Jacke, einem grauen Kapuzenpullover, einer Blue-Jeans und grauen Schuhen. Die Kyra ist ebenfalls 15 Jahre alt, ca. 169 cm groß, ca. 55 kg schwer und hat mittelblonde, lange glatte Haare. Sie ist bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einer Blue-Jeans und Turnschuhen. Etwaige Hinweise zum Aufenthaltsort werden unter 06431/9140-0 an die Polizei in Limburg erbeten.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Gerhard Fuhrmann

Kommissar vom Dienst



Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Limburg-Weilburg

Polizeistation Limburg

Offheimer Weg 44

65549 Limburg

Telefon: 06431/9140-0

E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell