Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Haßloch/Pfalz (ots)

1.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis einer Verkehrsunfallflucht, welche der Polizeiinspektion Haßloch am Sonntag, den 31.05.2020, gemeldet wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde in Haßloch, auf Höhe des Anwesens Burgweg 69, ein am Straßenrand geparkter grauer BMW durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfall dürfte sich im Zeitraum vom 30.05.2020 ab 11:30 Uhr bis 31.05.2020 gegen 19:30 Uhr ereignet haben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Haßloch zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch



Telefon: 06324-933-0

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell