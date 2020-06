Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Herzrasen durch Konsum von "Legal Highs"

Bad Dürkheim (ots)

In den frühen Morgenstunden am Samstag, den 06.06.2020, informierte die Rettungsleitstelle die Polizei Bad Dürkheim über eine möglicherweise verwirrte Person im Bereich des Fünfguldenbergs in Bad Dürkheim. Vor Ort konnten durch den Rettungsdienst und eine Polizeistreife eine 18-Jährige sowie ein 23-Jähriger angetroffen werden. Diese standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Der 23-Jährige hatte zuvor über Herzrasen geklagt. Eine ärztliche Behandlung war nach seinen Angaben nicht notwendig und wurde durch diesen abgelehnt. Bei beiden Personen konnte sogenanntes "Spice" (verbotene Kräutermischung) aufgefunden werden. Dieses wurde sichergestellt. Gegen beide Personen wurden Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

