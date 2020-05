Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten/Marl: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Herten:

Unbekannte nutzten ein zum Lüften geöffnetes Fenster, um am Montagabend in ein Haus an der Sienbeckstraße einzusteigen. Ein angebrachtes Fliegengitter wurde zerschnitten. Die Eindringlinge durchsuchten das Zimmer und entkamen mit Schmuck, den sie erbeutet hatten.

Marl:

Im Laufe des Wochenendes wurde der Zaun eines Firmengeländes an der Elbestraße beschädigt, sodass Einbrecher auf das Gelände eindringen konnten. Von dem Gelände wurden Kabel und Altmetall gestohlen. Die Täter entkamen.

