Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Hauptstraße

Rodalben (ots)

Am Dienstag wurde gegen 11:15 Uhr ein Mercedes in der Hauptstraße, Höhe Nr. 131, in einer Parklücke in Queraufstellung geparkt. Als die Fahrerin um 12:00 Uhr zurückkam, stellte sie einen Schaden am hinteren, linken Kotflügel fest. Die Schadenshöhe beträgt circa 300 Euro. Nicht auszuschließen ist, dass es sich beim Verursacherfahrzeug um einen goldenen B-Klasse-Mercedes handeln könnte. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mailpipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

