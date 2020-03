Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Betrug

Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land (ots)

Eine 54-jährige Frau aus einem Dorf in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land erhielt am 02.03.2020 einen Telefonanruf mit der angezeigten, jedoch manipulierten Rufnummer 06331-2000, bei dem sich ein Mann als Mitarbeiter ihrer Hausbank ausgab. Er erzählte ihr in akzentfreiem Deutsch, dass in Italien unberechtigt versucht worden sei, von ihrem Konto Geld abzuheben, da das Konto nicht gegen Auslandsabhebungen geschützt sei. Die Frau führte daraufhin im Online-Banking mittels App mehrere Aktionen durch, die der Mann am Telefon anleitete. Dabei gab die Frau dem Anrufer zwei Tan-Nummern durch, ohne dass damit ein Geldbetrag verknüpft war. Bei der dritten Tan-Nummer war ein Betrag von 499 EUR gefordert, was der Geschädigten seltsam vorkam. Als sie beim Anrufer nachfragte, warum das Geld abgebucht werden sollte, beendete der Mann sofort das Gespräch. Die Frau rief umgehend bei ihrer Hausbank an, um sich nochmals zu erkundigen. Dabei wurde das Konto der Geschädigten sofort gesperrt und ihr mitgeteilt, dass sie einer Betrugsmasche aufgesessen sei. Ein Schaden ist durch die sofortige Sperrung bislang nicht entstanden.

Die Polizei warnt Kontobesitzer dringend davor, Tan-Nummern telefonisch weiterzugeben und/oder unter Anleitung fremder Personen Transaktionen per Online-Banking durchzuführen. Es handelt sich bei derartigen Anfragen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um Betrugsfälle. | pizw

